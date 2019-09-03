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3 вересня • оновлено в 08:42
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Задушив дротом: під Дніпром чоловік жорстоко вбив вагітну дружину

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У селі Орлівщина Дніпропетровської області 24-річний чоловік задушив дружину, яка перебувала на дев'ятому місяці вагітності.

Вбивство сталося в квітні 2019 року. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Під Дніпром чоловік задушив вагітну дружину

Під Дніпром чоловік задушив вагітну дружину

Obzor.io

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Причиною розправи послужила сімейна сварка на побутовому грунті. Насильник знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Вагітна була задушена електричним дротом.

Вироком Новомосковського міськрайонного суду 24-річний громадянин визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 115 КК України (умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності).

Свою вину громадянин визнав повністю. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі біля школи знайшли труп. Чоловік лежав недалеко від берега каналу, обличчям у воді. Тіло виявила жінка, яка прогулювалася вулицею.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
вбивство вагітність чоловік
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