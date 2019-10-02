"За Дніпропетровську республіку!" СБУ спіймала любителя "русского міра"

Контррозвідники СБУ викрили на Дніпропетровщині завербованого ФСБ РФ пропагандиста "русского міра", який своїми діями зазіхав на територіальну цілісність нашої держави.

Представник громадської організації "Дніпропетровське земляцтво Росії" виконував свої обов'язки добровільно. Про це повідомили на сайті СБУ.

СБУ викрила пропагандиста "русского міра" day.kyiv.ua

Оперативники спецслужби встановили, що житель Дніпропетровщини готував і розміщував у мережі Інтернет пропагандистські матеріали антиукраїнського змісту на підтримку самопроголошених "Л/ДНР" та ідей "Новоросії". Він також поширював заклики до створення фейкової "Дніпропетровської народної республіки".

За словами агітатора, ФСБ РФ завербувала його на матеріальній основі під час перебування у Москві. Російські спецслужби "вийшли" на чоловіка через його знайомих, які проживають у РФ. За щомісячну грошову винагороду він погодився виконувати завдання, спрямовані на зміну меж території нашої держави, а також зі збору розвідувальної інформації про соціально-політичну ситуацію в регіоні. В одній із поїздок до Росії для звіту про виконання завдань житель Дніпропетровщини отримав від російської спецслужби нагороду – медаль до 100-річчя "ВЧК-КГБ-ФСБ".

Під час обшуків слідчі СБУ вилучили у зловмисника комп'ютерну техніку й мобільні термінали, які використовувалися для проведення підривної діяльності проти нашої країни. Громадянину України оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), що карається позбавленням волі на строк до 5 років. Досудове слідство триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що контррозвідка СБУ вивезла з непідконтрольної території Донбасу терориста "ЛНР". Бойовик був оголошений у розшук за підозрою в участі у діяльності терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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