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Ядерний вибух в Росії: рятувальники повідомили про радіацію в Дніпрі

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В результаті ядерної НП в Росії радіоактивна хмара потрапила і на територію України. Рятувальники повідомили OBOZREVATEL про рівень радіації в Дніпрі.

Станом 20 серпня стаціонарний блок детектування гамма-випромінювання показує значення 0,12 мікрорентген на годину. Так, згідно з інформацією Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій, в місті немає приводу для паніки.

Рівень радіації в Дніпрі після НП в Росії

Рівень радіації в Дніпрі після НП в Росії

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Потрапило і в Україну: з'явилася карта ймовірного розльоту нуклідів після вибухів під Архангельськом

Нормою по Дніпропетровській області є показники від 0,12 до 0,17 мікрорентген на годину.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Україна Дніпро
Тег
вибух
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