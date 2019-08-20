Ядерний вибух в Росії: рятувальники повідомили про радіацію в Дніпрі

В результаті ядерної НП в Росії радіоактивна хмара потрапила і на територію України. Рятувальники повідомили OBOZREVATEL про рівень радіації в Дніпрі.
Станом 20 серпня стаціонарний блок детектування гамма-випромінювання показує значення 0,12 мікрорентген на годину. Так, згідно з інформацією Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій, в місті немає приводу для паніки.
Рівень радіації в Дніпрі після НП в Росії
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Нормою по Дніпропетровській області є показники від 0,12 до 0,17 мікрорентген на годину.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинули дві людини, ще шість постраждали. Пізніше з'явилася інформація про п'ятьох загиблих.
У мережі опублікували страшні фото з місця події.
У містах Архангельськ і Северодвинск через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Постраждалих в результаті вибухів привезли в Москву в автомобілях, обмотаних плівкою, через побоювання про підвищений рівень радіації в регіоні.
У Білому морі, біля селища Ненокса, де прогримів ряд вибухів у військовій частині, після аварії помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.
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