Водія вирізали з салону: під Дніпром зіткнулися дві вантажівки. Фото

В ніч на 9 липня в Павлоградському районі Дніпропетровської області біля села Межиріч сталося ДТП за участі двох вантажних автомобілів.

Внаслідок зіткнення "Mercedes-Benz Atego" і "КАМАЗ" постраждали двоє чоловіків 1990 і 1999-го року народження. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події було направлено чотири співробітники особового складу і 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки ГУ ГСЧС, а також місцева пожежна бригада.

Водіїв у важкому стані з травмами госпіталізували в реанімацію.

На місці аварії співробітники поліції з'ясовують обставини ДТП.

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