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Водія вирізали з салону: під Дніпром зіткнулися дві вантажівки. Фото

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В ніч на 9 липня в Павлоградському районі Дніпропетровської області біля села Межиріч сталося ДТП за участі двох вантажних автомобілів.

Внаслідок зіткнення "Mercedes-Benz Atego" і "КАМАЗ" постраждали двоє чоловіків 1990 і 1999-го року народження. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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На місце події було направлено чотири співробітники особового складу і 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки ГУ ГСЧС, а також місцева пожежна бригада.

Водіїв у важкому стані з травмами госпіталізували в реанімацію.

На місці аварії співробітники поліції з'ясовують обставини ДТП.

Шофера вирізали з кабіни

Шофера вирізали з кабіни

ГУ ДСНС

Рятувальники змивали розлите по дорозі пальне

Рятувальники змивали розлите по дорозі пальне

ГУ ДСНС

Водії отримали безліч травм

Водії отримали безліч травм

ГУ ДСНС

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром Opel протаранив "ВАЗ".

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
ДніпроаваріяДТПотримав травму
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