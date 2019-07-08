Вкрали сотні тисяч: у Дніпрі підірвали банкомат. Оголошено винагороду

Сьогодні вранці, 8 липня, в Дніпрі підірвали банкомат ПриватБанку і вкрали 325 тисяч гривень.

Пізніше стало відомо, що банк оголосив 100 000 гривень винагороди за інформацію про зловмисників. Як повідомляє Інформатор, за будь-яку інформацію, яка допоможе зловити злочинців можна отримати 100 000 гривень.

ПриватБанк звертається за допомогою до можливих свідків злочину і особам, які знають будь-яку інформацію, яка допоможе встановити і затримати зловмисників. Передати інформацію в банк можна за телефонами: (056) 716-35-02, (067) 565-12-34, e-mail: security@privatbank.ua а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується.

Подія трапилася близько четвертої години ранку. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області.

Банкомат знаходився в магазині автозапчастин на вулиці Андрія Сахарова, 78А (Самарський район).

Патрульний екіпаж зупинили співробітники охоронної фірми "Гуард", які прибули в магазин по спрацьовуванню сигналізації.

У Дніпрі вкрали 325 тисяч з банкомата Інформатор

По приїзду співробітників ПриватБанку з'ясувалося, що на момент вибуху в банкоматі знаходилося 325 тисяч гривень. Касети з грошима в ньому не виявилося.

Працівники автозаправки, розташованої поруч з місцем події, розповіли, що не чули вибуху і не бачили ніякого автотранспорту.

Банкомат підірвали в Самарському районі Дніпра Інформатор

На асфальті поруч з банкоматом поліція виявила характерні сліди від коліс автомобіля.

Правоохоронці займаються пошуком злочинців.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до кінця серпня власники дитячих банківських карток Юніор Mastercard можуть виграти 500 000 гривень в захоплюючому квесті "Супергерої ПриватБанку".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал