Витягли рибалки: в Дніпрі в річці знайшли тіло молодої дівчини. Фото

У суботу, 4 січня, в Дніпрі в поліцію надійшло повідомлення про те, що на Набережній Заводській виявлений труп дівчини.

Тіло дівчини було в річці Дніпро, його виявили близько 11:00. Про це повідомив Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На виклик прибули патрульні, які попросили місцевих рибалок притягти труп до берега. Загиблою виявилася молода дівчина. Точний вік поки встановити не вдалося.

Також поки невідомо чи було це самогубство, випадковість чи інше. Зараз на місці події працюють слідчі і судмедексперти, які з'ясують подробиці події.

Виявлено тіло дівчини Інформатор

Виявлено тіло дівчини Інформатор

Виявлено тіло дівчини Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі перехожі рятували чоловіка, який лежав на парапеті в напівживому стані і практично не рухався. Він постраждав через жорстокість банди підлітків, які побили його вночі.

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