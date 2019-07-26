Вирвали двері і викрали гроші: в Дніпрі невідомі обікрали торговий павільйон

У Дніпрі на проспекті Олександра Поля двоє чоловіків незаконно проникли в кіоск і пограбували його.

Пограбування сталося близько 5:00 ранку. Про це повідомили в прес-службі Патрульній поліції в Дніпропетровській області.

Пограбування в Дніпрі Саратов 24

На місці інспекторам вдалося встановити деталі події. Зі слів заявниці, двоє невідомих чоловіків вирвали двері кіоску і забрали у неї кошти, прихопивши також кілька пачок сигарет. Через сильне хвилювання жінка не змогла назвати конкретних прикмет нападників, згадала тільки одяг і статуру останніх.

В ході відпрацювання району на предмет виявлення осіб, причетних до правопорушення, поліцейські виявили осіб, схожих за орієнтуванням.

При огляді у одного з них інспектори виявили зниклі кошти. Заявниця впізнала своїх кривдників. Чоловіки не заперечували свою причетність до проступку.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин події.

У Дніпрі невідомі пограбували торговий павільйон Патрульна поліція в Дніпропетровській області

У Дніпрі невідомі пограбували торговий павільйон Патрульна поліція в Дніпропетровській області

У Дніпрі невідомі пограбували торговий павільйон Патрульна поліція в Дніпропетровській області

У Дніпрі невідомі пограбували торговий павільйон Патрульна поліція в Дніпропетровській області

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