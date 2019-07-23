Вимагали грошей: в Дніпрі чоловіка в масках увірвалися в будинок і побили господарів

У Дніпрі в ніч на 23 липня невідомими в балаклавах було скоєно розбійний напад на приватний будинок, розташований на вулиці Молодіжній.

Двоє чоловіків почали бити жінку, вимагаючи грошей. Про це повідомляє "Інформатор".

Розбійний напад в Дніпрі херсонці

Увага злочинців переключилася на онуків-підлітків, які на крики прибігли в кімнату. Один з грабіжників вдарив 15-річного хлопчика, після чого втік через вікно у ванній в кімнаті разом зі спільником.

Постраждалим надали першу медичну допомогу.

Деталі події з'ясовують слідчо-оперативна група і кінологи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українка вразила мережу несамовитої історією про напад.

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