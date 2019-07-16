Викрали людину: ГБР провело обшуки в податковій Дніпра. Відео

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в будівлі Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області.

Слідчі дії проводилися в понеділок, 15 липня. Про це OBOZREVATEL повідомили в прес-службі ДБР.

Прес-служба ГУ УКРІНФОРМ в Дніпропетровській області

"Так, проводилися обшуки ... Встановлюються обставини викрадення людини", - сказав представник прес-служби, відповідаючи на питання кореспондента.

В даний час в рамках відкритого кримінального провадження підозрюваних немає, чи вилучено що-небудь під час обшуку - невідомо.

У свою чергу в групі громадської організації "Стоп корупції" в Facebook опублікований відеозапис, на якому видно, як в будівлю ДФС входять правоохоронці, в тому числі співробітники СБУ.

За інформацією активістів, співробітники ДФС в травні 2019 року вкрали підприємця Кирила Суворова і кілька тижнів примусово його утримували.

Правоохоронці встановлюють обставини події та коло підозрюваних.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 15 липня, в Закарпатській області почалися масові обшуки і затримання кандидатів у народні депутати в рамках провадження у підкупу виборців.

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