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8 вересня • оновлено в 11:44
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Викрадали людей і вимагали гроші: в Дніпрі затримали особливо небезпечних злочинців

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У Дніпрі 5 вересня затримали небезпечних злочинців, які викрадали людей і вимагали гроші.

Поліція і бійці спецпідрозділу "КОРД" затримали 5 членів організованого злочинного угруповання, повідомили в пресслужбі ГУ НП України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Затримали злочинців

Затримали злочинців

Пресслужба ГУ НП

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Так, місцевий житель Дніпра заявив в поліцію, що зловмисники вимагали від нього велику суму грошей. Розслідування велося кілька місяців.

Під час передачі першої частини грошей одного з лідерів групи вдалося затримати, а потім по місту впіймали інших членів банди.

Як стало відомо, в складі угруповання були чоловіки у віці від 20 до 30 років. Курирував один з відомих "злодіїв в законі", який проживає в Туреччині.

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Крім цього, подібні банди працювали в країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

На даний момент інші учасники небезпечної угруповання розшукуються. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Затримали злочинців

Затримали злочинців

Пресслужба ГУ НП

Затримали злочинців

Затримали злочинців

Пресслужба ГУ НП

Затримали злочинців

Затримали злочинців

Пресслужба ГУ НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі двоє чоловіків влаштували стрілянину біля зупинки громадського транспорту на Січеславській набережній.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
банда Національна поліція України КОРД
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