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Відлетіло колесо: в Кривому Розі відбулася жорстка ДТП з вантажівкою. Фото

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У Довгинцівському районі Кривого Рогу 19 серпня з дороги злетів вантажний автомобіль Mercedes.

Аварія трапилася неподалік вулиці Проскурівської близько 19:30. Про це повідомляє "1 Городской" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром перекинулася фура

Під Дніпром перекинулася фура

Politeka

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Відомо, що вантажівка рухалася з боку Дніпровського шосе. Шофер Mercedes не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб початок виляти. Водій з'їхав на узбіччя, проте у машини відлетіло колесо і вона перекинулася.

В результаті аварії постраждав водій. Чоловіка з травмами ніг, струсом мозку і численними синцями госпіталізували в "Тисячку".

На місці події працювали патрульні і слідчі.

У Кривому Розі перекинулася фура

У Кривому Розі перекинулася фура

Первый Городской

У Кривому Розі перекинулася фура

У Кривому Розі перекинулася фура

Первый Городской

У Кривому Розі перекинулася фура

У Кривому Розі перекинулася фура

Первый Городской

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП авто
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