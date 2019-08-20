Відлетіло колесо: в Кривому Розі відбулася жорстка ДТП з вантажівкою. Фото

У Довгинцівському районі Кривого Рогу 19 серпня з дороги злетів вантажний автомобіль Mercedes.

Аварія трапилася неподалік вулиці Проскурівської близько 19:30. Про це повідомляє "1 Городской" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром перекинулася фура Politeka

Відомо, що вантажівка рухалася з боку Дніпровського шосе. Шофер Mercedes не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб початок виляти. Водій з'їхав на узбіччя, проте у машини відлетіло колесо і вона перекинулася.

В результаті аварії постраждав водій. Чоловіка з травмами ніг, струсом мозку і численними синцями госпіталізували в "Тисячку".

На місці події працювали патрульні і слідчі.

У Кривому Розі перекинулася фура Первый Городской

У Кривому Розі перекинулася фура Первый Городской

У Кривому Розі перекинулася фура Первый Городской

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині на шахті сталося страшна НС з жінкою. Тіло жінки без ознак життя виявили в одному з вагонів для навантаження вугілля.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал