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3 січня • оновлено в 09:13
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Аліна Рашевська

Відкинуло в дерево: в Кривому Розі в страшній ДТП постраждала дитина. Фото

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 2 січня на перетині вулиць Армавірської і Калантая сталося зіткнення автомобілів Renault Logan і "Жигулі".

Легковики не розминулися на перехресті. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі в ДТП постраждала дитина

У Кривому Розі в ДТП постраждала дитина

перший міський

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Аварія трапилася близько 17:00. Попередньо, іномарка не пропустила ВАЗ на повороті. Від удару "Жигулі" відкинуло на узбіччя, де він врізався в дерево.

В результаті ДТП постраждала семирічна пасажирка "Жигулів". Дівчинка отримала серйозний забій чола. Дитину оглянули медики і направили на амбулаторне лікування вдома.

У Кривому Розі в ДТП постраждала дитина

У Кривому Розі в ДТП постраждала дитина

перший міський

На місці всі обставини події з'ясовували патрульні і слідчий.

У Кривому Розі в ДТП постраждала дитина

У Кривому Розі в ДТП постраждала дитина

перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі затримали чоловіка, який "замінував" два вокзали. За неправдиве повідомлення про мінування йому загрожує від 2-х до 6 років позбавлення волі.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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