Відірвало руку по плече: на хлібозаводі під Дніпром сталася НП з 19-річною дівчиною

У Кам'янському Дніпропетровської області 10 вересня на хлібозаводі №1 19-річній дівчині затягнуло руку в дільник тіста.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, руку дівчини довго звільняли, а потім ампутували на підприємстві.

Постраждала перебуває в реанімації міської лікарні швидкої допомоги.

НП на хлібозаводі в Кам'янському iz.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що на території приватного будинку в Дніпрі невідомому чоловікові встромили ніж в серце. У поліції розповіли ексклюзивні деталі вбивства.

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