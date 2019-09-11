Відірвало руку по плече: на хлібозаводі під Дніпром сталася НП з 19-річною дівчиною

У Кам'янському Дніпропетровської області 10 вересня на хлібозаводі №1 19-річній дівчині затягнуло руку в дільник тіста.
Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, руку дівчини довго звільняли, а потім ампутували на підприємстві.
Постраждала перебуває в реанімації міської лікарні швидкої допомоги.
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НП на хлібозаводі в Кам'янському
iz.ru
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