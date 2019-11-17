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17 листопада • оновлено в 12:21
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Відбирають телефони і погрожують: в Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто

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У Дніпрі 17 листопада двоє хлопців з ножем накинулися на дівчат з вимогою віддати їм телефони.

У разі відмови хулігани погрожували кривавою розправою. Про це повідомили на сторінці "Дніпро оперативний" в Facebook.

У Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто

У Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто

E! News

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У Дніпрі конфлікт між чоловіками закінчився різаниною

Інцидент стався в районі вулиці Богдана Хмельницького біля школи №118. Двоє підлітків з кишеньковим ножем в руках посеред білого дня вирішили збагатитися, відібравши у перехожих дівчаток мобільники.

Через кілька хвилин хлопці передумали і сказали, що просто "пожартували", проте хуліганів все ж спіймали і викликали поліцію. За словами місцевих жителів, затримані орудують в цьому районі регулярно, обкрадаючи сумки відвідувачів в "Бакинському дворику".

У Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто

У Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто

Дніпро оперативний

Через відсутність складу злочину правоохоронці не змогли прийняти заяву, але все ж відреагували на скарги містян і пообіцяли розібратися з малолітніми грабіжниками.

У Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто

У Дніпрі озброєні підлітки залякали все місто

Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі кримінальник цинічно пограбував учасницю ООС. Зловмисник викрав з її будинку цінні речі, прикраси та навіть бойові нагороди. Украдене майно злодій на таксі довіз до найближчого ломбарду і здав.

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Автор
Аліна Рашевська Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
грабеж банда підлітків
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
"Из-за отсутствия состава преступления правоохранители не смогли принять заявление." Це як розуміти? Тобто для поліції у Дніпрі спроба збройного пограбування (розбій) не містить складу злочину? От якби зарізали...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Для ментов никогда не бывает состава преступления. Мусор есть мусор. Любой Кацaп тому доказательство!
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