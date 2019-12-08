"Небезпечно ходити по вулицях!" У Дніпрі на 9-річну дитину скинули вибухівку

У Дніпрі 7 грудня 9-річному хлопчикові прямо під ноги кинули вибуховий пакет під час прогулянки на вулиці.

Пристрій детонував швидше, аніж дитина встигла відбігти. В результаті школяр травмував ногу, повідомила мама потерпілого Ельвіра Жидкова на сторінці "Події Дніпропетровська і області" в Facebook.

У Дніпрі посеред вулиці ледь не підірвали дитину ТВ центр

Як стало відомо, інцидент стався близько 20:30 біля житлового будинку на вулиці Робочій. Нічого не підозрюючи, хлопчик прогулювався разом з батьком. Швидше за все, вибуховий пакет викинули з вікна багатоповерхівки.

"Спалах, гучний хлопок, після чого навколо запищали сигналізації автомобілів, а моя дитина схопилась за ногу зі словами, що їй боляче. Вдома подивилися - забій вище коліна. Не знаємо, як це вийшло - щось відлетіло або ударна хвиля. Загалом, відбулися переляком і невеликим забоєм", - розповіла мама хлопчика.

Звертатися в поліцію дніпрянка не стала – сім'я відразу ж поїхала додому в інший кінець міста. Медичну допомогу дитині надали самостійно. Обійшлося без серйозних травм, проте жінка хвилюється, що ситуація може повторитися знову.

"При думці, що ця штуковина впала б не на асфальт, а синові в капюшон - холоне кров. Я не можу зрозуміти - якою потрібно бути людиною, щоб кинути це на дитину зверху? Просто небезпечно ходити по вулицях!" - підсумувала Жидкова.

Багато учасників спільноти зазначили, що в Дніпрі подібні випадки відбуваються регулярно. Напередодні новорічних свят дехто побоюється навіть просто виходити з дому.

Скріншот Група "Події Дніпропетровська і області" в Facebook

Скріншот Група "Події Дніпропетровська і області" в Facebook

Скріншот Група "Події Дніпропетровська і області" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14-річний учень однієї зі шкіл Дніпра написав прощальну записку на дошці і зник. Дитина залишила свої речі в класі і вимкнула телефон.

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