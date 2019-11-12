Вибігла на червоний: в Дніпрі жінку переїхав автомобіль

У Дніпрі 12 листопада на перехресті вулиць Святослава Хороброго і Михайла Грушевського пішохід вискочила під колеса легкового автомобіля.

Жінка рухалась по пішохідному переходу, але на червоний сигнал світлофора. Про це стало відомо на сторінці Дніпро оперативний в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В Дніпрі жінку переїхав автомобіль Скріншот

Інцидент стався одразу після того, як жінка вийшла з маршрутки. Пішохід вибігла на проїжджу частину, незважаючи на відсутність дозволяючого сигналу. Водій автомобіля не встиг загальмувати, в результаті чого сталося зіткнення.

Постраждалій викликали швидку, однак вона відмовилася від госпіталізації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталося зухвале пограбування на АЗС. Чоловіки увірвалися в будку, де перебувала співробітниця заправки, вдарили її по голові і забрали касу з грошима. Мобільний телефон жінки, який лежав на столі, також був вкрадений.

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