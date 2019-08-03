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Весь асфальт в крові: в Дніпрі ВДВшнику розпороли горло. Відео з місця

9.6т Читати матеріал російською

У Дніпрі, 2 серпня, близько 21:50 на Мануйлівському проспекті порізали ВДВшника.

Чоловіка госпіталізували у важкому стані, повідомляє Информатор (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як розповіли очевидці, конфлікт почався з того, що двоє чоловіків з'ясовували стосунки з хлопцем через колишнє свята ВДВ, дату якого в Україні перенесли на 21 листопада.

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Компанія дуже голосно висловлювалася на весь двір, а потім лайка переросла в бійку і хлопцеві порізали горло.

ВДВшнику порізали горло

ВДВшнику порізали горло

1ZOOM.Me

Після цього його продовжили бити ногами і через хвилину зникли в сторону Слобожанського проспекту.

На місце події приїхали швидка допомога і поліція. Постраждалого терміново госпіталізували, він втратив багато крові.

Зараз правоохоронці розшукують нападників і з'ясовують усі деталі інциденту.

ВДВшнику порізали горло

ВДВшнику порізали горло

Информатор

ВДВшнику порізали горло

ВДВшнику порізали горло

Информатор

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро порізали горло
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Xoxлогабон, не? Чего вы там прописали про евро интеграцию?
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Golan Sim
Golan Sim
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Golan Sim, Пока вас москалей не вырежем. Не успокоимся. Смерть свиноруссам.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Телевизор промыл мозги многим тупорылым свидомитам. Скоро родителей будут резать за то, шо при Совке жили.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Кабиров Айрат,шта, овцеййоб,в родной аул провели интернет.Во радость то какая!
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Кризский Игорь, ты сначала свою жену с Ленинградки забери.
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