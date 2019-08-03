У Дніпрі, 2 серпня, близько 21:50 на Мануйлівському проспекті порізали ВДВшника.

Чоловіка госпіталізували у важкому стані, повідомляє Информатор (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як розповіли очевидці, конфлікт почався з того, що двоє чоловіків з'ясовували стосунки з хлопцем через колишнє свята ВДВ, дату якого в Україні перенесли на 21 листопада.

Компанія дуже голосно висловлювалася на весь двір, а потім лайка переросла в бійку і хлопцеві порізали горло.

ВДВшнику порізали горло 1ZOOM.Me

Після цього його продовжили бити ногами і через хвилину зникли в сторону Слобожанського проспекту.

На місце події приїхали швидка допомога і поліція. Постраждалого терміново госпіталізували, він втратив багато крові.

Зараз правоохоронці розшукують нападників і з'ясовують усі деталі інциденту.

ВДВшнику порізали горло Информатор

ВДВшнику порізали горло Информатор

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