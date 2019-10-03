Вдарив по обличчю і розбив телефон: в Дніпрі поліцейський жорстко затримав жінку. Відео

Під час служби в Дніпрі поліцейський вдарив жінку по обличчю і вибив з її рук телефон. Він зробив це на прохання пояснити причину затримання.
Інцидент стався в одному з магазинів EVA. Кричущий випадок очевидці зняли на телефон і виклали в мережу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Скріншот з відео
Як видно на відео, двох жінок запідозрили в крадіжці товару, тому співробітники магазину викликали патрульних. Коли одна з них попросила пояснити чоловіка, чому їх попросили затриматися, він різко вдарив її по обличчю і силоміць потягнув в іншу частину приміщення.
У Головному управлінні Національної поліції України в Дніпропетровській області повідомили, що там почали проводити службове розслідування за фактом дій співробітника. Правоохоронця тимчасово відсторонили від роботи.
Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром п'яний поліцейський влаштував ДТП. У пригоді постраждали водій і два пасажири, серед яких була 62-річна жінка.
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