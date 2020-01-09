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9 січня • оновлено в 10:16
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Вбивцею виявилася жінка: з'явилися нові деталі і фото смертельної ДТП в Кривому Розі

1.1т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області 8 січня в результаті наїзду автомобіля на натовп пішоходів загинули двоє людей.

Знайти винного в події вдалося лише сьогодні, 9 січня. Як виявилося, за кермом легковика перебувала п'яна жінка, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Нагадаємо, що ДТП сталася ввечері в Інгулецькому районі міста на вулиці Каткова. Як було встановлено, за кермом автомобіля "Audi" перебувала 31-річна місцева жителька. Після скоєння дорожньо-транспортної пригоди вона залишила автомобіль і зникла в невідомому напрямку. Постраждалі - жінки 47 і 57 років, які переходили дорогу по пішохідному переходу, від отриманих травм померли на місці події.

У Кривому Розі авто на повній швидкості рознесло натовп

У Кривому Розі авто на повній швидкості рознесло натовп

Колаж

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

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У Кривому Розі авто на повній швидкості рознесло натовп

У Кривому Розі авто на повній швидкості рознесло натовп

Facebook Національної поліції в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі 8 січня на вулиці Каткова сталася смертельна ДТП на "зебрі". Автомобіль Audi на повній швидкості влетів у натовп пішоходів. Дві жінки загинули на місці.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
Теги
смерть ДТП аварія
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