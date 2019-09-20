Ґвалтував два роки: під Дніпром неповнолітня народила від вітчима

На Дніпропетровщині Павлоградський міськрайонний суд розглядає справу про зґвалтування неповнолітньої дівчинки співмешканцем її матері.

Чоловік регулярно ґвалтував пасербицю протягом двох років. Не так давно стало відомо, що дівчинка народила від нього дитину, повідомляє dnepr.info.

Під Дніпром 14-річну дівчинку зґвалтував вітчим Total.kz

Уже допитані всі свідки і сама потерпіла. Залишилося вислухати тільки обвинуваченого. Незважаючи на те, що дитина у 14-річної таки з'явився на світ, свою вину чоловік повністю заперечує.

Гвалтівнику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром спіймали педофіла. 53-річного жителя Дніпра підозрюють в спробі розбещення 12-річної дівчинки. У поліцію звернулася мати потерпілої.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram