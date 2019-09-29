У Дніпрі чоловіки влаштували жорстку бійку посеред вулиці.

Інцидент стався в ніч з 28 на 29 вересня, про це повідомили в Telegram-каналі "Ху@вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Жорстка бійка Хібіни.com

Так, на відео видно, що між двома чоловіками стався конфлікт з невідомої причини. Навколо зібралося багато людей, які знімали те, що відбувається на телефон, але ніяк не намагалися разборонити чоловіків.

Потім деякі дніпряни намагалися втихомирити конфлікт, але у них це не вийшло.

Відзначимо, що в кінці один з чоловіків уклав свого супротивника на асфальт і він лежав без свідомості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі школярки влаштували жорстке побоїще.

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