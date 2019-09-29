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29 вересня • оновлено в 14:06
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Уклали на асфальт: в Дніпрі посеред вулиці спалахнула жорстка бійка. Відео

9.2т Читати матеріал російською

У Дніпрі чоловіки влаштували жорстку бійку посеред вулиці.

Інцидент стався в ніч з 28 на 29 вересня, про це повідомили в Telegram-каналі "Ху@вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

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Жорстка бійка

Жорстка бійка

Хібіни.com

Так, на відео видно, що між двома чоловіками стався конфлікт з невідомої причини. Навколо зібралося багато людей, які знімали те, що відбувається на телефон, але ніяк не намагалися разборонити чоловіків.

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Потім деякі дніпряни намагалися втихомирити конфлікт, але у них це не вийшло.

Відзначимо, що в кінці один з чоловіків уклав свого супротивника на асфальт і він лежав без свідомості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі школярки влаштували жорстке побоїще.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік бійка конфлікт
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Я то сначала подумал, что позитивная новость, уложили асфальт в Днепре, потом вчитался, ан-нет, все впорядке)!
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Это украинский мир …
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Mak Alex
Mak Alex
Bладимир Ильич, цікаві ви опариші- грлопаните Єкатеринослав росіянське місто ,а " украинский мир". Те що ви як та макака,яка хоче бути і розумною і красивою.
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