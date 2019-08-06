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У зоні ризику — рибалки: в Дніпрі небезпечна інфекція вбиває людей

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У Дніпрі 55-річний чоловік помер від лептоспірозу.

В "Дніпровському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я" повідомили, що це вже вже третій випадок зараження жителя області небезпечною інфекцією з початку року.

У Дніпрі чоловік помер від лептоспірозу

У Дніпрі чоловік помер від лептоспірозу

Mignews

"У м. Дніпро за звітний тиждень зареєстрований 1 летальний випадок захворювання на лептоспіроз", – йдеться в оперативній інформації про санітарно-епідемічну ситуацію в області за 26 липня – 1 серпня.

Як повідомили OBOZREVATEL у лабораторному центрі, мова про 55-річного чоловіка, рибалку. Заступниця директора Валентина Рєзвих зазначила, що це вже другий випадок смерті від лептоспірозу в цьому році. Вона додала, що інші хворі також захоплювалися риболовлею.

"Три випадки зараження в цьому році. Всі троє – чоловіки, які займалися риболовлею", – сказала вона.

Усі троє інфікованих в цьому році – рибалки

Усі троє інфікованих в цьому році – рибалки

otg.mrada-baranivka.gov.ua

У лабораторному центрі повідомили, що постійним джерелом інфекції служать гризуни, через які збудник також може потрапляти у воду, тому дуже важливо контролювати розмноження щурів і вчасно проводити дератизацію.

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Зараження людини може відбутися в разі потрапляння збудника в організм через слизові оболонки або через рани на шкірі.

Водночас контроль води на наявність у ній збудника хвороби не проводиться. Превентивні заходи здійснюються за рахунок моніторингу серед тварин у зонах відпочинку.

Часто інфекцію розносять щури

Часто інфекцію розносять щури

vchaspik.ua

Щоб уникнути зараження, медики радять купатися тільки в спеціально відведених місцях, уникати купання, якщо на тілі є рани, не ковтати воду, не гуляти в заболочених місцях босоніж, дотримуватися правил гігієни під час виконання польових робіт, риболовлі, полювання, догляду за хворими тваринами, не вживати м'ясо і молоко хворих тварин, не пити сиру воду з відкритих водойм.

У разі зараження хвора людина не становить небезпеки для оточуючих. Інкубаційний період триває від 1 до 20 діб, частіше – 7-14. Симптоми на ранніх стадіях можуть нагадувати респіраторні інфекції або вірусний гепатит.

Медики підкреслюють, що якщо запобігти зараженню не вдалося і з'явилися клінічні ознаки хвороби (слабкість, підвищення температури тіла, біль у литкових м'язах, жовтяниця шкіри і склер, крововиливи в сітківку ока і т. д.), треба терміново звертатися за кваліфікованою допомогою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що активні осередки лептоспірозу виявили в прибережних територіях річки Самара.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро хвороби Міністерство охорони здоров'я
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Уже не треба нам вашей воды. Жрите сами свою блокаду.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
хе-хе... как закрытие крымского канала-то аукается скакунам - Мало того что заболачивается, так еще и зараза всякая разводится.
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