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У секонд-хенді Дніпра сталася масова бійка. Відео

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У Дніпрі 27 серпня в одному з магазинів секонд-хенду сталася бійка.

Як стало відомо, хлопець хотів вкрасти річ, але його зловив охоронець. Про це OBOZREVATEL дізнався в Telegram-каналі "Hyevuy_Dnepr" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Бійка в магазині

Бійка в магазині

Вісник Кременчука

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Так, при виході з магазину охорона затримала молодого хлопця, який не заплатив за одяг. Він відмовився віддавати його і на допомогу покликав своїх друзів.

Після цього хлопці накинулися на охоронця і зав'язалася бійка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі підлітки жорстоко побили чоловіка: спливли скандальні подробиці.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
бійка секонд-хенд
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