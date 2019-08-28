У Дніпрі 27 серпня в одному з магазинів секонд-хенду сталася бійка.
Як стало відомо, хлопець хотів вкрасти річ, але його зловив охоронець. Про це OBOZREVATEL дізнався в Telegram-каналі "Hyevuy_Dnepr" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
Бійка в магазині
Вісник Кременчука
Так, при виході з магазину охорона затримала молодого хлопця, який не заплатив за одяг. Він відмовився віддавати його і на допомогу покликав своїх друзів.
Після цього хлопці накинулися на охоронця і зав'язалася бійка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі підлітки жорстоко побили чоловіка: спливли скандальні подробиці.
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