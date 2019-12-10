У лікарні Кривого Рогу обвалилася стеля: фото з місця НП

У Кривому Розі Дніпропетровської області в одному з кабінетів міської лікарні № 1 стався обвал стелі.

У пригоді обійшлося без жертв. Про це повідомляє Перший криворізький (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У лікарні Кривого Рогу обвалилася стеля Перший криворізький

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Інцидент трапився в Металургійному районі на вулиці Святогеоргіївській. Обвал стався на верхньому третьому поверсі медичного закладу. Раніше в цьому приміщенні виписували лікарняні листи.

За попередніми даними, в пригоді ніхто не постраждав. З метою безпеки прохід на поверх тимчасово перекрили.

У лікарні Кривого Рогу обвалилася стеля Перший криворізький

У лікарні Кривого Рогу обвалилася стеля Перший криворізький

У лікарні Кривого Рогу обвалилася стеля Перший криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в центрі Дніпра накрили бордель. Через інтернет і серед знайомих сутенерки знаходили молодих дівчат, у яких були труднощі з грошима, і вербували їх для заняття проституцією.

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