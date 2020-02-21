У Кривому Розі зі ставка дістали голову жінки: з'явилися моторошні фото

18 лютого в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на березі водойми виявили розчленоване тіло жінки. Через три дні вдалося знайти відрізану голову жертви.

Обезголовлений тулуб без рук і ніг знайшов випадковий перехожий в ставку біля ринку. Через кілька годин рибалки і водолази виловили з водойм поблизу розрубані руки і ноги, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі зі ставка дістали голову жінки Коррупция Инфо

Відзначимо, що на наступний день вдалося затримати ймовірного вбивцю. Ним виявився 78-річний пенсіонер. Він зізнався, що свою 76-річну жертву вдарив спочатку молотком, а потім розчленував ножем.

Частини тіла вбивця вивозив у водойму на "кравчучці". Також пенсіонер вказав місце, куди викинув голову жертви.

Через три дні після першої страшної знахідки водолазам все-таки вдалося відшукати голову вбитої жінки. Її виловили у ставку, який знаходиться близько оптового ринку, замотану в сміттєвий пакет.

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У Кривому Розі зі ставка дістали голову жінки "Перший міський"

У Кривому Розі зі ставка дістали голову жінки "Перший міський"

У Кривому Розі зі ставка дістали голову жінки "Перший міський"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що за підозрою в умисному вбивстві жінки поліція затримала 78-річного місцевого жителя. Чоловік зізнався, що пішов на злочин через небажання віддавати борг.

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