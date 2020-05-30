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30 травня • оновлено в 14:26
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Ігор Кравченко

У Кривому Розі засудили чоловіка, який поглумився над пам'ятником жертвам Голокосту

1.1т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловіка, який вчинив наругу над пам'ятником, засудили до трьох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.

Таке рішення прийняв Центрально-міський районний суд Кривого Рогу, повідомляє "Радіо Свобода".

У рішенні суду зазначено, що засуджений – уродженець Кривого Рогу, одружений, працює на заводі.

Суд виніс вирок чоловікові за осквернення пам'ятника жертвам Голокосту

Суд виніс вирок чоловікові за осквернення пам'ятника жертвам Голокосту

Twitter/Джоель Ліон

Також в документі зазначається, що чоловік, розмалювавши меморіальний знак, "зробив ряд умисних дій, спрямованих на грубе знущання і демонстрацію власного зневаги до місця розташування пам'ятника".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі місцеві жителі повідомили про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту. За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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