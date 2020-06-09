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9 червня • оновлено в 16:42
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У Кривому Розі загорівся трамвай з людьми. Фото вогняної НП

1.1т
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У вівторок, 9 червня, в Саксаганському районі Кривого Рогу на Дніпропетровщині згорів вагон швидкісного трамваю. Займання сталося близько 13:10 перед зупинкою "Міська лікарня".

Палаючий трамвай

Палаючий трамвай

34.ua

Трамвай рухався з боку "Вечірнього бульвару" по першому маршруту. Раптово загорівся другий вагон, повідомляє 34 канал.

Пасажирів екстрено вивели з вагонів. Водій і працівники станції намагались загасити полум'я самостійно вогнегасниками, але ліквідувати займання не вдалося.

Наразі інформація про постраждалих встановлюється. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Рух по лінії швидкісного трамваю повністю зупинено.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі, 29 травня, о 15:25 в Новокодакском районі загорівся трамвай.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
трамвай
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