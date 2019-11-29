У Кривому Розі Дніпропетровської області 28 листопада школярі зчепилися між собою через викладачку.

Бійка трапилася в школі №51 в Саксаганському районі. Про це повідомляє 34 канал.

У Кривому Розі школярі влаштували серйозну бійку через вчительку letidor.ru

Відомо, що на уроці 12-річний учень в грубій формі відповів педагогині. За вчительку заступився його однокласник.

Після занять хлопці продовжили з'ясування стосунків, проте вже за допомогою кулаків. В процесі бійки один з хлопчиків вдарив іншого ногою в живіт. Останньому довелося викликати швидку. Потерпілого госпіталізували у 8-у міську клінічну лікарню.

Наразі з усіма сторонами конфлікту працюють співробітники ювенальної превенції районного відділення поліції.

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