Головна Новини
17 грудня • оновлено в 11:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Яна Коваль

У Кривому Розі повідомляють про можливі вибухи на Новий рік

489
Читати матеріал російською

16 грудня правоохоронці ога роги отримали електронне повідомлення на пошту з погрозами про те, що прогримить серія вибухів на території Кривого Рогу.

За інформацією Криворізького відділу поліції, автор листа представився як "вогненний смерч".

Невідомий погрожує вчинити серію вибухів в Кривому Розі

Невідомий погрожує вчинити серію вибухів в Кривому Розі

unn

Анонім заявив, що вибухи стануться під час новорічних свят в місцях масових скупчень людей. Йдеться про торгові центри, гіпермаркети, лікарні, пологові будинки, дитячі садки, школи, вузи міста, а також про маршрутні таксі і навіть автозаправки. Про конкретну дату і конкретні місця ймовірних вибухів мова в повідомленні не йдеться.

Новини
Помітив останньої миті: у Кривому Розі таксист потрапив у смертельну ДТП

Невідомий заявив, що новорічні свята перетворяться в масову загибель людей в разі, якщо його вимоги не будуть виконані. Але конкретні вимоги не озвучив.

Поліція провела перевірки, вибухівки не виявили.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі жінку з інвалідністю кинули напризволяще.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини вибух Новий Рік-2020
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги