У Кривому Розі повідомляють про можливі вибухи на Новий рік

16 грудня правоохоронці ога роги отримали електронне повідомлення на пошту з погрозами про те, що прогримить серія вибухів на території Кривого Рогу.

За інформацією Криворізького відділу поліції, автор листа представився як "вогненний смерч".

Невідомий погрожує вчинити серію вибухів в Кривому Розі unn

Анонім заявив, що вибухи стануться під час новорічних свят в місцях масових скупчень людей. Йдеться про торгові центри, гіпермаркети, лікарні, пологові будинки, дитячі садки, школи, вузи міста, а також про маршрутні таксі і навіть автозаправки. Про конкретну дату і конкретні місця ймовірних вибухів мова в повідомленні не йдеться.

Невідомий заявив, що новорічні свята перетворяться в масову загибель людей в разі, якщо його вимоги не будуть виконані. Але конкретні вимоги не озвучив.

Поліція провела перевірки, вибухівки не виявили.

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