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19 травня • оновлено в 12:03
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Аліна Рашевська
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У Кривому Розі поліцейські врятували дівчинку з нападом епілепсії

1.2т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області 18 травня патрульні допомогли дівчинці з епілептичним нападом.

Інцидент трапився в Центрально-Міському районі на вулиці Довженка. Містянка прямувала в бік річки і раптово впала, повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кривого Рогу.

Інспектори відразу ж кинулися на допомогу потерпілій. Вони знерухомили її тіло, щоб вона не завдала собі ушкоджень, після чого викликали "швидку".

У Кривому Розі поліцейські врятували дівчинку з нападом епілепсії

У Кривому Розі поліцейські врятували дівчинку з нападом епілепсії

Пресслужба патрульної поліції Кривого Рогу

Від госпіталізації дівчинка відмовилася. На даний момент її життю нічого не загрожує.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова лікарі вивели з коми жительку Марганця, яка втратила двійню. На даний момент лікарі чекають результату останнього ПЛР-тесту, щоб перевести її в інше відділення.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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