У Кривому Розі підліток перерізав собі вени: названа "романтична" причина

У суботу, 15 лютого, Кривому Розі Дніпропетровської області нацгвардійці під час патрулювання помітили молодого чоловіка з порізаною рукою.

Як виявилося, хлопець намагався покінчити життя самогубством. Про це повідомив Перший Міський.

Нацгвардійці патрулювали вулиці в Долгінцевському районі. Серед гаражів вони помітили хлопця з перерізаними венами на руці. Йому надали першу допомогу і зупинили кровотечу, забинтувавши зап'ястя.

На місце інциденту викликали поліцію, також повідомили про стан підлітка його рідним. Як виявилося, на такий радикальний крок молода людина зважився через нерозділене кохання.

У Кривому Розі підліток перерізав собі вени Дніпро Час

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 4 січня на території дендрологічного парку виявили труп чоловіка. Померлий сидів під деревом, а мотузка від його шиї була обмотана навколо гілки.

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