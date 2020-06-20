У Кривому Розі масштабна пожежа знищила павільйони на Центральному ринку. Фото та відео

Пожежа на ринку в Кривому Розі

У Кривому Розі Дніпропетровської області 19 червня сталася масштабна пожежа на території Центрального ринку.

Пригода сталася о 22:37 на вулиці Серафимовича в Довгинцевському районі, повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місці рятувальники встановили, що вогонь охопив металеві павільйони з продовольчими товарами різного призначення всередині на території Центрального ринку.

Пожежа в Кривому Розі на Центральному ринку (Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області)

Як повідомили в пресслужбі, вогонь знищив 22 торговельних павільйони з продуктами торгівлі всередині. Загальна площа пожежі склала 240 м.кв.

Пожежа в Кривому Розі на Центральному ринку (Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області)

Пожежу локалізовано о 23:44 та ліквідовано о 00:40.

Відзначимо, що в результаті пожежі загиблих і постраждалих немає.

Пожежа в Кривому Розі на Центральному ринку (Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області)

Пожежа в Кривому Розі на Центральному ринку (Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області)

До ліквідації пожежі було залучено 14 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

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