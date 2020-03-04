У Кривому Розі дитина випала з вікна багатоповерхівки. Фото

У Саксаганському районі Кривого Рогу Дніпропетровської області 3 березня з вікна третього поверху житлового будинку випав 5-річний хлопчик.

Дитина приземлилася на кущ, що росте під стінами будівлі. Її відвезли в реанімацію, повідомляє Перший міський.

Як стало відомо, потерпілий перебував у квартирі разом зі своїм 2-річним братом і хрещеною матір'ю. Ймовірно, причиною трагедії є москітна сітка, яка була погано закріплена на віконній рамі.

У Кривому Розі дитина випала з вікна багатоповерхівки Казінформ

Хлопчика госпіталізували в восьму міську лікарню. Характер і тяжкість травм на даний момент невідомі.

У Кривому Розі дитина випала з вікна багатоповерхівки перший міський

У Кривому Розі дитина випала з вікна багатоповерхівки перший міський

У Кривому Розі дитина випала з вікна багатоповерхівки перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Москві 20-річна студентка Аліса Кузьміна випала з вікна дев'ятого поверху будівлі гуртожитку аграрного університету імені К.А. Тімірязєва. Перед падінням дівчина влаштувала погром у своїй кімнаті, де проживають ще дві дівчини.

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