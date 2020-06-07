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7 червня • оновлено в 11:21
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Ігор Кравченко

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину біля прохідної підприємства. Фото

1.1т
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У суботу, 6 червня, в Кривому Розі Дніпропетровської області невідомий стріляв з предмета, схожого на пістолет біля прохідної підприємства.

Інцидент стався близько 6:00. Після стрілянини чоловік зник. Про це повідомили в пресслужбі патрульна поліція Кривого Рогу.

Чоловік вийшов з автомобіля Geely MR, зробив один постріл в повітря біля центральної прохідної одного з підприємств, сів у машину і поїхав в невідомому напрямку.

Чоловік влаштував стрілянину біля прохідної підприємства

Чоловік влаштував стрілянину біля прохідної підприємства

Пресслужба патрульної поліції Кривого Рогу

Поліцейські під час патрулювання по вулиці Симонова, побачили схожий автомобіль. За кермом виявився 36-річний чоловік. Патрульні провели поверхневий огляд і знайшли пістолет.

Чоловік влаштував стрілянину біля прохідної підприємства

Чоловік влаштував стрілянину біля прохідної підприємства

Пресслужба патрульної поліції Кривого Рогу

На місце викликали слідчих Інгулецького відділення поліції для встановлення всіх деталей події.

Чоловік влаштував стрілянину біля прохідної підприємства

Чоловік влаштував стрілянину біля прохідної підприємства

Прес-служба патрульної поліції Кривого Рогу

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині спіймали педофіла, який згвалтував двох школярок. Озброєний ножем зловмисник зв'язав мотузкою двох дівчаток 11 і 12 років, після чого згвалтував їх.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Кривий Ріг
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