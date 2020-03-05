У Кривому Розі Дніпропетровської області злочинець утік з-під варти й напав на жінку.

Погрожуючи ножем, він зґвалтував її, після чого забрав гроші та цінності. Потерпілій вдалося врятуватися по дорозі в ломбард, куди зловмисник змусив її їхати на таксі, повідомили в пресслужбі Головного управління Націоналной поліції в Дніпропетровській області.

Як встановили поліцейські, засуджений за низку тяжких злочинів чоловік відбував покарання у виправному центрі, звідки його відправили на лікування в медичний заклад у Дніпрі.

У Кривому Розі в'язень-утікач зґвалтував жінку newsone.ua

3 березня він утік з лікарні й приїхав до Кривого Рогу, де вже наступного дня "попався" на зґвалтуванні й пограбуванні місцевої жительки.

Співробітники патрульної поліції затримали підозрюваного й доставили його в Покровське відділення поліції. У затриманого вилучили 6,5 тисячі гривень і ніж.

За цим фактом порушено кримінальні провадження за розбій та сексуальне насильство. Злочинцеві загрожує до 12 років в'язниці.

У Кривому Розі в'язень-утікач зґвалтував жінку ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 60-річного псевдопродюсера, який у Києві двічі зґвалтував 18-річну студентку. Чоловік познайомився з дівчиною у вагоні потяга.

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