У Кривому Розі авто збило двох дітей на 'зебрі'

У неділю, 27 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області легковий автомобіль збив двох дітей.

Постраждалі брат і сестра переходили дорогу по "зебрі". Про це повідомляє "Перший міський".

Школярам вдалося уникнути серйозних травм. З синцями та подряпинами їх доставили до міської лікарні №8.

За словами водія, він скоїв наїзд через іншу машину, яка закрила огляд. Всі деталі події мають з'ясувати правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в результаті зіткнення легковиків загинула жінка.