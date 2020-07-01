У Кам'янському дитина випала з вікна 4 поверху. habinfo.ru

У вівторок, 30 червня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області близько 18:30 з вікна квартири 4-го поверху випав трирічний хлопчик. Інцидент трапився на вулиці Михайла Грушевського в будинку №27.

3-річна дитина вилізла на вікно, сперлася на москітну сітку і випала. Про це повідомляють в Кам'янському відділення поліції.

Зараз дитина перебуває в відділенні реанімації обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом "травма головного мозку" і "тріщина лицевої кістки". Лікарі поки відмовляються коментувати ситуацію.

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