У Кам'янському дитина випала з вікна 4 поверху
У Кам'янському дитина випала з вікна 4 поверху. habinfo.ru
У вівторок, 30 червня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області близько 18:30 з вікна квартири 4-го поверху випав трирічний хлопчик. Інцидент трапився на вулиці Михайла Грушевського в будинку №27.
3-річна дитина вилізла на вікно, сперлася на москітну сітку і випала. Про це повідомляють в Кам'янському відділення поліції.
Зараз дитина перебуває в відділенні реанімації обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом "травма головного мозку" і "тріщина лицевої кістки". Лікарі поки відмовляються коментувати ситуацію.
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