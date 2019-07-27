У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки: фото і відео жахливої ДТП

У ніч на 27 липня в Дніпрі на перетині проспектів Нігояна та Івана Мазепи сталося ДТП за участі двох вантажних автомобілів.

Через відмову гальм ГАЗ на високій швидкості зіткнувся з Газеллю, яка повертала з проспекту Нігояна. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП на Нігояна інформатор

В результаті зіткнення ГАЗ перекинувся набік. Автомобілі отримали сильні пошкодження.

У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки інформатор

У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки інформатор

У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки інформатор

Жертв і постраждалих немає. Деталі ДТП з'ясовували правоохоронці на місці події.

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