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У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки: фото і відео жахливої ДТП

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У ніч на 27 липня в Дніпрі на перетині проспектів Нігояна та Івана Мазепи сталося ДТП за участі двох вантажних автомобілів.

Через відмову гальм ГАЗ на високій швидкості зіткнувся з Газеллю, яка повертала з проспекту Нігояна. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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ДТП на Нігояна

ДТП на Нігояна

інформатор

В результаті зіткнення ГАЗ перекинувся набік. Автомобілі отримали сильні пошкодження.

У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки

У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки

інформатор

У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки

У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки

інформатор

У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки

У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки

інформатор

Жертв і постраждалих немає. Деталі ДТП з'ясовували правоохоронці на місці події.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП аварія
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