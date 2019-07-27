У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки: фото і відео жахливої ДТП

У ніч на 27 липня в Дніпрі на перетині проспектів Нігояна та Івана Мазепи сталося ДТП за участі двох вантажних автомобілів.
Через відмову гальм ГАЗ на високій швидкості зіткнувся з Газеллю, яка повертала з проспекту Нігояна. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
ДТП на Нігояна
інформатор
В результаті зіткнення ГАЗ перекинувся набік. Автомобілі отримали сильні пошкодження.
У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки
інформатор
У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки
інформатор
У Дніпрі зіткнулися дві вантажівки
інформатор
Жертв і постраждалих немає. Деталі ДТП з'ясовували правоохоронці на місці події.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Харкові патрульні збили жінку з дитиною на переході.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!