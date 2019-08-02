У Дніпрі зіткнулися два легковики: Citroen перекинувся на бік

У Дніпрі на перетині вулиць Виборзької і Нестерова сталося ДТП за участю ВАЗ і Citroen.
Інцидент стався 2-го серпня близько 9:20. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
ДТП в Дніпрі
Информатор
Відомо, що Citroen рухався по Виборзькій, ВАЗ - по Нестерова. В результаті зіткнення іномарка перекинулася на бік.
На місці події деталі з'ясовували правоохоронці.
Рух транспорту на вулиці відновлено.
У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Citroen
інформатор
У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Citroen
інформатор
У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Citroen
інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через аварію центр Дніпра залишиться без води.
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