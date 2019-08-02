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У Дніпрі зіткнулися два легковики: Citroen перекинувся на бік

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У Дніпрі на перетині вулиць Виборзької і Нестерова сталося ДТП за участю ВАЗ і Citroen.

Інцидент стався 2-го серпня близько 9:20. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Информатор

Відомо, що Citroen рухався по Виборзькій, ВАЗ - по Нестерова. В результаті зіткнення іномарка перекинулася на бік.

На місці події деталі з'ясовували правоохоронці.

Рух транспорту на вулиці відновлено.

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Citroen

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Citroen

інформатор

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Citroen

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Citroen

інформатор

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Citroen

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Citroen

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через аварію центр Дніпра залишиться без води.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП аварія
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