У Дніпрі "замінували" Новий міст і банк

Невстановлена особа повідомила про замінування Нового моста і відділення "Ощадбанку" на проспекті Олександра Поля, 98 в Дніпрі.

Поліція отримала повідомлення про замінування близько 23:00 30 листопада, передає "Інформатор".

Вночі в Дніпрі "замінували" Новий міст і "Ощадбанк" (ілюстрація) Пушкінська

Правоохоронці та вибухотехніки перевірили отриману інформацію, проте вона не підтвердилася.

Наразі з'ясовується, хто повідомив неправдиві відомості.

За попередньою версією, "мінер" телефонував з таксофона.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 28 листопада невідомі повідомили, що в 12 школах Дніпра знаходиться вибухівка. Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту Управління СБУ в Дніпропетровській області.

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