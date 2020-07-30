У Дніпрі загорівся завод. Фото і відео масштабної пожежі. Facebook/Андрій Кульбач

У четвер, 30 липня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася серйозна пожежа на території заводу металевих виробів.

Повідомлення про загоряння надійшло до Служби порятунку "101" о 14:30. Про це на своїй сторінці e Facebook розповів начальник Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить 4-поверхова будівля, яку завод здає в оренду. У приміщенні на першому поверсі загорівся бітумний порошок у мішках. Загальна площа пожежі - 150-200 квадратних метрів.

Із людей в результаті інциденту ніхто не загинув і не постраждав. На даний момент ліквідація пожежі триває. На місці працюють 22 співробітника ДСНС і шість одиниць спецтехніки.

У Дніпрі загорівся завод. Фото і відео масштабної пожежі Facebook/Андрій Кульбач

У Дніпрі загорівся завод. Фото і відео масштабної пожежі Facebook/Андрій Кульбач

Дим, який стоїть над заводом, видно навіть з правого берега Дніпра.

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