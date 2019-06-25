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У Дніпрі за тиждень 20 осіб захворіли на кір

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За останній тиждень в Дніпропетровській області 32 людини захворіли кір, з них 21 - діти. У місті Дніпро зареєстрували 20 хворих.

З початку 2019 року на Дніпропетровщині на кір захворіли 800 дорослих і 545 дітей. Про це повідомила завідувачка відділом організації епідеміологічних досліджень ГУ "Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України" Олена Кузьменко під час пресконференції в ІА "Мост Днепр" 24 червня.

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"Всього з початку року в області зареєстровано 1 345 випадків захворювання на кір. Порівняно з минулим роком захворюваність зросла на 45% і знаходиться на високому рівні. Зареєстровано один летальний випадок у Кривому Розі", - розповіла Кузьменко.

спалах кору

спалах кору

Кременчук Today

За її словами, 77% хворих не отримували щеплення від кору або не мають даних про нього, що також розцінюється як відсутність щеплення.

Кузьменко додала, що Міністерство охорони здоров'я надає можливість безкоштовно вакцинуватися і дітям, і дорослим. Вікові обмеження на безкоштовну вакцинацію від кору скасовані. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні озвучили страшну статистику захворюваності на кір.

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Тема
Вакцинація в Україні
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
кірхворобащеплення від кору
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