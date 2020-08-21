У Дніпрі з трьох ТРЦ евакуювали людей після 'мінування'. Фото і відео

У Дніпрі з трьох ТРЦ евакуювали людей після "мінування". Колаж

У п'ятницю вранці, 21 серпня, в Дніпрі "замінували" три торгово-розважальних центри.

Із будівлі ТРЦ "Мост-Сіті" в центрі міста почали евакуювати відвідувачів і співробітників. При цьому повідомлялося, що в приміщенні нібито сталася пожежа, передає Telegram-канал "Дніпро Зараз" (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Людей вивели назовні, на вулиці зібралося кілька сотень містян. За словами очевидців, у будівлі практично повністю вимкнули світло, ескалатори не працювали. Входи огородили сигнальною стрічкою. Вибухонебезпечних речовин в "Міст-Сіті" не виявили, людей незабаром почали запускати назад.

Відвідувачів і співробітників ТРЦ вивели з будівлі

На вулиці біля ТРЦ "Мост-Сіті" зібралося кілька сотень людей

Пізніше в Facebook-групі "Типовий Тополь-Шевченківський район" з'явилася інформація про "замінування" двох ТРЦ "Терра" на вулиці Панікахи і на проспекті Богдана Хмельницького. Там також провели евакуацію, на місце прибули правоохоронці та вибухотехніки, повідомляє "Дніпро оперативний".

ТРЦ "Терра" на житловому масиві Тополя Facebook/"Типовий Тополь-Шевченківський район"

Про "замінування" трьох ТРЦ в поліцію заявив невідомий. Він погрожував активувати вибухівку через три години і вимагав поповнити його рахунок на 10 тисяч гривень.

Прессекретар Дніпровського відділу поліції Аліна Стадник повідомила, що всі три факти "мінування" виявилися неправдивими. На даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють особу псевдомінера, йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Входи до ТРЦ огородили сигнальними стрічками Дніпро оперативний

ТРЦ "Терра" на житловому масиві 12-й Квартал Facebook/"Типовий Тополь-Шевченківський район"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителів Дніпропетровщини попередили про можливу небезпеку в святкові дні. Напередодні святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України Управління СБУ просить громадян бути пильними.

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