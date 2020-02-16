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16 лютого • оновлено в 23:29
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У Дніпрі водій, тікаючи від поліції, зніс трьох пішоходів: жорстке відео

1.8т
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У Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту з вулицею Воронезькою Audi, "тікаючи" від поліції, збило трьох пішоходів.

Одна особа загинула, двох постраждалих, серед яких дитина, у важкому стані забрала швидка допомога. Аварія трапилася у неділю, 16 лютого, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За попередньою інформацією, водій Audi був п'яний і намагався сховатися від поліції. Він неодноразово порушив правила дорожнього руху.

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У Дніпрі на перехресті сталася серйозна ДТП: одна машина перекинулася на дах. Відео

У Дніпрі на перехресті збили людей

У Дніпрі на перехресті збили людей

Скрін відео

Люди якраз переходили проїжджу частину на "зебрі". Після удару авто вилетіло на узбіччя, зачепило стовп і перелетіло через тротуар, ледь не збивши ще двох пішоходів.

У Дніпрі на перехресті збили людей

У Дніпрі на перехресті збили людей

Информатор

У Дніпрі на перехресті збили людей

У Дніпрі на перехресті збили людей

Информатор

Загиблий – чоловік, який йшов дорогою із донькою. Дівчинка залишилася жива, але отримала серйозні травми. Крім них, постраждала жінка, її з місця аварії у важкому стані забрала "швидка".

Уточнюється, що двох чоловіків – водія і пасажира Audi – затримали. Попередньо, один із них був озброєний. На місці працює поліція.

У Дніпрі на перехресті збили людей

У Дніпрі на перехресті збили людей

Информатор

У Дніпрі на перехресті збили людей

У Дніпрі на перехресті збили людей

Информатор

У Дніпрі на перехресті збили людей

У Дніпрі на перехресті збили людей

Информатор

У Дніпрі на перехресті збили людей

У Дніпрі на перехресті збили людей

Информатор

У Дніпрі на перехресті збили людей

У Дніпрі на перехресті збили людей

Информатор

У Дніпрі на перехресті збили людей

У Дніпрі на перехресті збили людей

Информатор

Обережно, кадри 18+!

У Дніпрі на перехресті збили людей

У Дніпрі на перехресті збили людей

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого в Дніпрі у дворах на проспекті Дмитра Яворницького обвалилася частина цегляної стіни, впавши на кілька припаркованих поруч автомобілів.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть фотографии видео ДТП
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