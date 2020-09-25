У Дніпрі водій із ножем кидався на людей. Відео

У п'ятницю, 25 вересня, в Дніпрі біля Кайдацького мосту водій автомобіля Renault кидався з ножем на інших автомобілістів.

Очевидець інциденту повідомив поліцію про те, що відбувалося, приблизно о 13:20, пише "Інформатор". За попередньою інформацією, чоловік, який був за кермом Renault, не раз порушував правила дорожнього руху.

Інші водії робили зауваження автомобілісту, який створював аварійні ситуації на дорозі. Після цього громадянин вийшов із салону свого авто й почав погрожувати ножем учасникам дорожнього руху.

Порушник порядку кілька хвилин ганявся за водіями, а опісля втік із місця події. Зараз його особу встановлюють правоохоронці.

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