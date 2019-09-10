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10 вересня • оновлено в 22:40
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У Дніпрі водій автобуса заснув за кермом і "вкарбувався" в стовп

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У вівторок, 10 вересня, в Дніпрі на перехресті вулиць генерала Пушкіна і Запорізького шосе Mercedes Vito "влетів" у світлофорний стовп.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса заснув за кермом. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі Mercedes Vito "влетів" у світлофорний стовп

У Дніпрі Mercedes Vito "влетів" у світлофорний стовп

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У Дніпрі трапилася страшна ДТП: фото і відео з місця аварії

ДТП трапилася приблизно о 3:30. За словами поліції, причиною аварії могла послужити втома водія. Від удару стовп зірвало від основи і він повиснув на дротах.

Водія з безліччю травм різного ступеня тяжкості госпіталізували.

У Дніпрі мікроавтобус протаранив стовп

У Дніпрі мікроавтобус протаранив стовп

Інформатор

У Дніпрі мікроавтобус протаранив стовп

У Дніпрі мікроавтобус протаранив стовп

Інформатор

На місці події працювали правоохоронці та комунальні служби.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трапилася надзвичайна подія з вантажівкою. 9 вересня на вулиці Передовій на ходу загорівся КамАЗ. За попередньою інформацією, причиною займання стала несправна проводка.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП водій маршрутки
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