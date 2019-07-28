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У Дніпрі відважний пожежний врятував жінок з палаючої будівлі

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У Дніпрі 27 липня по вулиці Костомарівській сталася пожежа в тенісному клубі.

Як стало відомо, загорівся кондиціонер в жіночій роздягальні. Пошкоджено електромережу та підвісну стелю, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Через сильне задимлення в палаючому будинку знаходилися працівниця клубу і клієнтка.

Командир відділення Максим Веклич вивів жінок з приміщення. Потім медики надали їм першу допомогу.

Пожежа в тенісному клубі

Пожежа в тенісному клубі

Пресслужба ГУ ГСЧС

Пожежа в тенісному клубі

Пожежа в тенісному клубі

Пресслужба ГУ ГСЧС

У відважного рятувальника лікарі запідозрили отруєння продуктами горіння, йому провели кисневу терапію. Зараз його стан задовільний, а жінки відмовилися від госпіталізації.

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Причини події з'ясовуються.

Довідка про героя

Максим Веклич надійшов на службу в 2011 році після служби в армії. Він активно займається спортом і представляє нашу область на змаганнях з пожежного крос-фіту "Найсильніший пожежний-рятувальник". Максим має сім'ю і маленьку доньку, яких вважає найціннішим скарбом у житті.

Герой Максим Веклич

Герой Максим Веклич

Пресслужба ГУ ГСЧС

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром дівчина викинулася з вікна власної квартири.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро пожежа
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