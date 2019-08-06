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У Дніпрі суд стягнув з комунальників значну суму за шкоду екології

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Господарський суд Дніпропетровської області стягнув з комунального підприємства "Дніпроводоканал" 8,7 млн гривень за нанесення шкоди екології.

Згідно з повідомленням пресслужби прокуратури Дніпропетровської області, діяльність комунальників призвела до забруднення поверхневих вод Дніпра.

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Комунальників оштрафували за забруднення річки

goloskarpat.info

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"Рішеннями господарського суду Дніпропетровської області задоволено позовні вимоги органів прокуратури Дніпропетровської області та стягнуто з КП "Дніпроводоканал" ДГС збитки в сумі 8,7 млн гривень, завдані навколишньому середовищу в результаті забруднення поверхневих вод р. Дніпро скидами забруднюючих речовин у складі стічних вод, що здійснюються з перевищенням встановлених нормативів гранично допустимих скидів", – сказано в ньому.

Відзначається, що комунальне підприємство відшкодувало збитки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в анексованому Росією українському Криму забили на сполох через екологічне лихо.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро Екологія ЖКХ
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