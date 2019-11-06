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6 листопада • оновлено в 15:00
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У Дніпрі студент вистрілив в голову дівчині: з'явилися подробиці моторошної трагедії

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Дівчина, якій 5 листопада в гуртожитку ДНУ в Дніпрі хлопець вистрілив в голову, знаходиться в стабільному стані у відділенні нейрохірургії обласної дитячої лікарні.

Як повідомив завідувач приймального відділення медустанови Ігор Майденко виданню Інформатор, куля потрапила дівчині в скроню, пробила шкірний покрив і застрягла в м'яких тканинах.

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Незабаром постраждалій повинні провести всі необхідні маніпуляції. Майденко підкреслив, що інформація про те, що 17-річній дівчині не можуть провести операцію без згоди батьків, яку поширили через мережу - фейк.

Обласна дитяча лікарня на Космічній

Обласна дитяча лікарня на Космічній

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в студентському гуртожитку Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 19-річний студент вистрілив в голову неповнолітній дівчині, а потім намагався накласти на себе руки. Можливо, він знаходився в стані наркотичного сп'яніння.

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Україна Дніпро
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