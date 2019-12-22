У Дніпрі 22 грудня на вулиці Макарова автомобіль Mitsubishi в'їхав в будівлю і перекинувся.

Як повідомляє Інформатор, всі, хто знаходився в машині, госпіталізовані (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі Інформатор

Як стало відомо, аварія сталася близько 6 ранку. Автомобіль рухався по вулиці Макарова в сторону вулиці Будівельників.

Ймовірно, водій не впорався з керуванням. Звернувши ліворуч, він спочатку перетнув трамвайні колії, потім в'їхав в стовп і в стіну. В результаті від удару машина перекинулася.

ДТП в Дніпрі Інформатор

Відзначимо, що водій намагався втекти з місця події. Однак через сотню метрів його знайшли - чоловікові знадобилася допомога медиків. При цьому він був у свідомості.

ДТП в Дніпрі Інформатор

Очевидці повідомили, що водій був у нетверезому стані. Його, а також двох пасажирів, які знаходилися в салоні авто, госпіталізували з травмами різного ступеня в лікарні №16 і 56.

ДТП в Дніпрі Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі авто з немовлям потрапило в ДТП з вантажівкою.

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